Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı artıyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele cuma günü düzenlenen saldırının ardından bilanço artıyor.

Saldırı sonucu ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini açıklanırken, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik güçleri ve saldırganlar arasındaki çatışmaların halen devam ettiği ve otelin büyük bir bölümünün saldırganların kontrolü altında olduğu aktarıldı.

Terör örgütü Eş Şebab tarafından bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda, yaşamını yitirenlerin kimlikleri hakkında açıklama yapılmadı.