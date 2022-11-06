Somali'de Türk askeri üssüne yakın askeri eğitim kampında patlama: 5 ölü, 11 yaralı

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, başkent Mogadişu’da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Yusuf, 11 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yusuf saldırganın, askeri eğitim kampındaki bir asker gibi davrandığını söyledi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e konuşan askeri yetkili Abdirahman Ali ise Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

Saldırının gerçekleştiği yerin Türk askeri üssünün çok yakını olduğu belirtildi.