Somali'de El Şebab, 7 yıldır esir tuttuğu 14 İranlı balıkçıyı serbest bıraktı

İran'ın resmi haber ajanslarından IRNA'nın bildirdiğine göre, Pazar günü Somali'deki El Şebab adlı cihatçı örgüt, 2015'ten beri esit tuttuğu 14 İranlı balıkçıyı serbest bıraktı.

Somali'deki polis güçleri, Kasım ayında El Kaide bağlantılı El Şebab grubu tarafından kontrol edilen bölgede 14 İranlı ve 6 Pakistanlı da dahil olmak üzere 20 yabancının bulduğunu duyurdu.

IRNA'ya göre, İran'ın güneydoğusundaki Umman Denizi'ndeki kıyı kenti Çabahar'dan gelen bu balıkçılar, 2014-2015 yılları arasında Somali yakınlarındaki uluslararası sularda cihatçı örgüt tarafından kaçırıldı. Ajans, "Balıkçılar hükümet yetkilileri, aşiret reisleri ve Somalili aile büyükleriyle yapılan uzun müzakerelerin ardından serbest bırakıldı" dedi.

Balıkçılar için aileleri ve İran Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda onlar için özel bir karşılama töreni düzenlendi.

El Şebab, 2000'lerin ortalarından beri Somali hükümetine karşı savaşıyor. Somali'nin bazı bölgelerini kontrol altına almayı başaran grup, Etiyopya, Cibuti ve Kenya gibi Afrika Boynuzu'ndaki diğer komşu ülkelerde de sivillere karşı saldırılar düzenliyor.