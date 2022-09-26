Somali’de bombalı saldırı: En az 11 ölü

Somali’de dün gerçekleşen bombalı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Mogadişu’da Eş Şebab tarafından düzenlenen intihar saldırısında 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Associated Press’in haberine göre, Somali ordusuna ait bir eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısının sebebi, hükümetin Eş Şebab ve El Kaide’ye yönelik operasyonları artırma talimatı olduğu ifade edildi.

Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hükümetten onlarca yıldır devam eden çatışmaları durdurmak için mücadelenin hızlandırılmasını istediğini söylemişti.

Somali’nin başkenti Mogadişu düzenli olarak El Kaide bağlantı Eş Şebab örgütünün terör eylemlerinin hedefinde. Ağustos ayında Eş Şebab tarafından bir otele düzenlenen saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirmişti.

