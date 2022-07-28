Somali’de bombalı saldırı

Somali’nin Aşağı Şabel bölgesinde dün 2 ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, Aşağı Şabel bölgesine bağlı Marka şehrinde düzenlenen intihar saldırısı sonucu Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow ve danışmanları dahil 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer ayrıca Aşağı Şabel bölgesindeki Afgooye şehrinde düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişininse yaralandığını bildirildi.

Marka şehrinde düzenlenen bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtildi.

Eş-Şebab saldırılara devam ediyor

Öte yandan 17 Temmuz’da Somali’nin Jowhar şehrinde, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpmasıyla düzenlenen saldırı sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15’ten fazla kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırıyı yine Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği bildirilmişti.