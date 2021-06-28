Somali'de askeri üsse cihatçı saldırısı: 30 ölü

Somali'de cihatçı Eş Şebab örgütünün Galmudug eyaletindeki bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği bildirildi.
Reuters'a konuşan bir ordu yetkilisi, saldırganların Galmudug'un Wisil kentinde bulunan askeri üsse iki bombalı araçla saldırdığını kaydetti. Saldırının ardından hükümet güçleriyle cihatçılar arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Ordu yetkilisi, bombalı araçların, askeri araçlara hasar verdiğini belirtirken, yerli halkın cihatçılara karşı silahlarıyla orduya destek verdiğini söyledi.
Yetkili, 17'si asker, 13'ü sivil 30 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Somali hükümeti, saldırıyı kınadığını açıklayarak, 41 Eş-Şabab mensubunun öldürüldüğünü kaydetti.
Olayı üstlendiğini radyodan duyuran Eş-Şabab, çatışmada 30'tan fazla askerin öldürüldüğünü, 40'tan fazla askerin yaralandığını öne sürdü.