Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun batısında yer alan askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı El Kaide’ye bağlılığı ile bilinen Eş-Şebab üstlendi.

Saldırının düzenlendiği General Dhagabadan askeri üssündeki Yüzbaşı Aden Omar basına verdiği demeçte, intihar bombacısının normal bir asker kılığında üsse yaklaştığını ve kontrol noktasında üzerindeki bombayı patlattığını aktararak, "Bir askerimizi kaybettik ve birkaç kişi de yaralandı. Bombacı bir kontrol noktasında kendini havaya uçurdu" dedi.

Mogadişu'daki Madina Hastanesi'nde görevli bir hemşire ise basın verdiği demeçte, saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 6 askerin de yaralandığını ifade etti.

Eş-Şebab 32 askerin öldüğünü iddia etti

Eş-Şebab’ın Askeri Operasyonlar Sözcüsü Abdiasis Abu Musab yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda 32 askerin öldürüldüğünü ve 40’tan fazla askerin yaralandığını iddia ederek, askerin üssün asker toplama faaliyetleri için kullanıldığı gerekçesiyle hedef alındığını belirtti.

Türkiye’den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Somali'nin başkenti Mogadişu'da General Dhagabadan askeri tesisini hedef alan terör saldırısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümeti’ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Somali'nin terörle mücadelesine tüm imkanlarıyla destek vermeye devam edecektir” denildi.

