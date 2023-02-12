Somalı madencilerin içinde olduğu ekipler 155 saat sonra bir çocuğu enkazdan çıkardı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk çıkarıldı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında bir çocuğa ulaştı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarla 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi enkazdan 155 saat sonra kurtardı.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı binanın enkazından daha önce de 6 kişinin çıkarıldığı öğrenildi. (AA)

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