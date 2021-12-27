Somali Başbakanı yolsuzluk suçlamasıyla açığa alındı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Başbakan Muhammed Roble ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk ve kamu arazisini kötüye kullanma" suçlamalarıyla açığa aldı.

Somali Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Roble'nin kamu mallarının kötüye kullanımına dair devam eecen soruşturma tamamlanmadan 26 Aralık'ta yeni bir savunma bakanı atadığı belirtilerek, Roble'nin görev ve yetkilerinin soruşturma sürecinde askıya alındığı bildirildi.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.