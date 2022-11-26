Soma'daki iş cinayeti üzerine TKP'den eylem

Soma'da bulunan Erpa Madencilik isimli işletmede dün yaşanan iş cinayetine ilişkin TKP Soma İlçe Örgütü bir basın açıklaması yaptı.

Yaşanan iş cinayetinde 19 yaşındaki maden işçisi Samet Can Çakır hayatını kaybetmişti. Bugün Soma Hükümet Konağı Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında patronun sorumluluğuna dikkat çekilirken, TKP sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Üzerine kömür boşaltılması yüzünden yaşamını yitiren genç için yapılan açıklamada, "Samet'i öldüren bu düzendir. Yeterli güvenlik önlemi almayı cebine zarar olarak gören patronlardır, bizi ölümü göze alarak çalışmaya zorlayan vahşi sömürü düzenidir." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güvenliksiz güvencesiz çalıştırılıyoruz, sömürülüyoruz ve patronların kâr hırsı için öldürülüyoruz. Türkiye Komünist Partisi Soma İlçe Örgütü olarak, bu cinayetin hesabını soracağız. Arkadaşımızı göz göre göre ölüme gönderen patronlardan da, patronları koruyan düzenden de hesap soracağız."