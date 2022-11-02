Soma'da bakandı, Amasra'yı araştıracak komisyonun başkanı oldu!

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın komisyon başkanı olması tartışmalara neden oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bakanlığı döneminde yaşanan maden kazalarını anımsatarak Yıldız’ı başkanlık görevini bırakmaya davet etti. Yavuzyılmaz, “Nezakette de bulunabilirsiniz” dedi. CHP'lilerin ısrarları üzerine Yıldız, “Nezaketimi zorlamayın” yanıtını verdi.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciayla ilgili TBMM’de kurulan Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı.

Komisyon Başkanı Taner Yıldız, “İnşallah kendimizi yargının, yürütmenin yerine koymadan, hüküm cümleleri kurmadan konuşmalarımızı yapacağız. Araştırma raporunun sonucu da kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, usul üzerine söz alarak, “Önyargılı bakmıyoruz meseleye. Ama elimizde Soma faciasıyla ilgili oluşturulmuş bir rapor var. Soma faciasından sonra oluşturulan komisyonun çıkarmış olduğu öneriler ne derece gerçekleştirildi, gerçekleştirilmemişse neden gerçekleştirilmedi?” diye komisyonun bunu sorgulaması gerektiğini ifade etti.

Kenanoğlu, Soma raporundakiler dikkate alınmadığı için Amasra faciasının yaşandığını belirterek, “Bu komisyonun öncelikli işinin Soma raporunu inceleyip, o rapordaki önerilerin ne kadarı yerine getirilmiş onu incelemesini isteriz” dedi.

Taner Yıldız itirazı

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Taner Yıldız’ın komisyon başkanı olmaması gerektiğini belirterek, “Sayın Başkan bakanlığınız döneminde 6 büyük maden faciası yaşandı. Yani Mustafa Kemal Paşa, Dursun Bey, Karadon, Kozlu, Soma ve Ermenek’te. Siz de Enerji Bakanı olarak burada görev yaptınız. Aslında siyaseten de sorumlususunuz bu kazaların, kurumların başındaki en yüksek kişi olarak. Ama şimdi bu komisyona bakıyoruz. Bu şekilde 6 kazada bakanlık yapmış kişi olarak, bu komisyonda olmamanız daha uygun olurdu. Çünkü netice itibariyle sizin döneminizde 6 kazamız oldu. Kazalar devam etti, sonuç alamadık. Soma kazasında da yine komisyon oluşturuldu, sizin döneminizde ama bir sonuç alamadık. Soma kazasından ders alınmadı, o dönemki rapordaki öneriler yerine getirilmedi” diye konuştu.

Demirtaş, “Hukukun işlemiş olduğu bir ülke olsaydık, enerji bakanı istifa ederdi. Ama maalesef bizde istifa kültürü yok” dedi.

Demirtaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun tutuklanması gerektiğini belirterek, “Bizim endişemiz şu, o kadar acil bir durum var. Yargılama hızla başlamış. İki tane üst düzey bürokrat koltuğunda oturuyor. Bilirkişi raporunda da tespit edilmiş. Eğer istifa ettiği halde, Enerji Bakanı tarafından kabul edilmemişse, demek ki TKK Genel Müdürü ve yardımcısının Enerji Bakanı tarafından korunacağını düşünüyoruz” diye düşüncesini açıkladı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Yıldız’ın görevini bırakmasını isteyerek “Nezakette de bulunabilirsiniz” dedi. Yavuzyılmaz’ın “AK Parti’de bu görevi yapabilecek başka milletvekilleri de var” demesi üzerine Yıldız, kendi dönemiyle ilgili yargının kararını verdiğini kaydederek, “Bunlarla alakalı, siz bunların üstüne bir cümle mi ifade etmek istediniz, ne yapmak istediniz şu anda” diye sordu.

Yavuzyılmaz, “Sizin Enerji Bakanlığı döneminde bu kazaların sıkça yaşandığı, bu konuyla ilgili sizin etkisiz, yetkisiz, Türkiye’de taşkömürü üretiminde sizin hiçbir kararınızın geçerli olmaması gerekir ki, bu kazalarda da payınız olmasın. Siz bu şekilde yetkisiz olduğunuzu söylüyorsanız, o da kaydedilsin” diye yanıt verdi.

'Benim nezaketimi zorlamayın'

Yavuzyılmaz’ın ısrarını sürdürmesi üzerine Komisyon Başkanı Yıldız, “Benim nezaketimi zorlamayın. Benim nezaketim sizi yanılttı mı?” diye sordu. Yavuzyılmaz, “Benim canım yanmış, canım yanmış. Ben Zonguldak milletvekiliyim” dedi. Yıldız, “Acılar üzerinden siyaset yapmayın” karşılığını verdi.

Komisyon, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kömür İşletmeleri yetkililerinin sunumuyla sürüyor.