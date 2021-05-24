Soma Katliamı davasının ikinci duruşması başladı

Manisa Soma'da 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği, tutuklu sanığın kalmadığı Soma maden katliamı davası Yargıtay'ın patronlar lehine verdiği bozma kararı sonrası Akhisar Ceza Mahkemesi'nde 13 Nisan'da tekrar görülmeye başlanmıştı.

Duruşma öncesi aileler, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla Akhisar Gar'ı önünde buluşulup duruşma salonu önüne yüründü. Yürüyüşte "301'in hesabı sorulacak, Soma'nın kömürü katilleri yakacak" sloganları atıldı. Salon önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Davanın ikinci duruşması avukat yoklamasıyla başladı. Duruşmanın başlaması ve yoklamanın sona ermesinin ardından katılan vekilleri kovuşturmanın genişletilmesine dair taleplerini sundu. Bu esnada duruşma salonunda bulunan aileler mahkeme başkanına seslenerek, "Sanıklar hâlâ madende çalışmaya devam ediyor, yeni bir katliama hazırlık yapıyorlar" dedi.

'Yeni deliller var'

Ailelerin avukatları kovuşturma genişletilmesini talep etti. Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet'te yazdığı "Kapanmayan dosya" başlıklı yazısını okuyan avukat Can Atalay, "Bu yazı bile tek başına kovuşturmanın bitirilemeyecegini göstermektedir, yeni deliller vardır. Kovuşturma genişletilmelidir" dedi.

Kovuşturmanın genişletilmesine dair tüm taleplerin reddine karar verildi. Ailenin avukatları tarafından, "Hakim bey, başkan sıfatıyla sizi, üyelerinizi ve duruşma savcısını reddediyoruz, tarafsızlığınızı yitirdiğinizi düşünüyoruz. Gerekçelerini açıklayacağız" denilerek hakimlerin reddi talep edildi.

Ne olmuştu?

Soma'da 14 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirmişti.

2015’te başlayan dava, yerel mahkemede 11 Temmuz 2018'de sonuçlanmış, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a "taksirle insan öldürmekten" 15 yıl hapis cezası ve madencilik işinden 3 yıl süreyle men verilmişti. Tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve Maden Mühendisi Ertan Ersoy hakkında ise 15 ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezasına hükmedilmişti.

Tutuksuz sanıklardan dokuz kişi için de hapis cezası kararı veren heyet, şirket sahibi Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında ise beraat kararı vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 19 Nisan 2019 tarihli kararında 5 tutuklu sanığa verilen 15 ila 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarını yerinde bulurken Soma'daki madenin patronu Can Gürkan’ı tahliye etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020’de kararı bozdu. Üzerinden 7 yıl geçen katliamın yargılamasında Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 3 üyesinin değişmesinin ardından sanıklar "olası kasıtla ölüme neden olma suçundan ceza verilmesi" yönündeki karar bozularak, sanıklara daha az ceza verilmesine neden olacak olan "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan ceza istendi.

Tutuklu hiçbir sanığın kalmadığı dosyanın 13 Nisan tarihinde görülen ilk duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mahkemeye getirilmesi taleplerinin reddine, Can Gürkan hariç sanıkların vareste tutulması taleplerinin kabulüne; kamu görevlilerinin sorumluluğuna dair süren soruşturmanın akıbetinin sorulmasına ve sanıkların tutuklanma taleplerinin reddine karar vermişti.