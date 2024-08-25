soL'dan yeni dosya: 'Devrimin ve karşı-devrimin gölgesinde Ankara Tren Garı'

Mermerleri aydınlıktır ve genç cumhuriyetin iradesi yansır Ankara Garı’nın duvarlarına. Rengi kızıla çalar az biraz. Sonrasında bir alışveriş merkezine dönüşen tren garı aslında neleri kaybettiğimizin öyküsünü anlatır bize. Ama öykü burada bitmiyor.

Eskiye özlem duymak umutsuz olduğumuz anlamına gelmiyor. Ve yeni bir garın ve geleceğin yeni bir cumhuriyetle mümkün olduğunu biliyoruz.

Gamze Yücesan Özdemir ile Özkan Öztaş’ın kaleme aldığı bu yazı dizisinde Ankara Tren Garı’ndan genç cumhuriyete, AKP’li yılların yarattığı yıkımdan emekçi cumhuriyetinin garına doğru bir yolculuğa çıkacağız.

Yazı dizisi "Kurtuluştan kuruluşa: Cumhuriyetin demiryolları" başlıklı ilk bölümüyle yarın soL'da olacak.

"Karşı-devrimin portresi: İçinden tren geçen AVM" ve "Devrimi yeniden düşünmek: Emekçi cumhuriyetinin garı" başlıklı bölümler de Salı ve Çarşamba günü okurla buluşacak.