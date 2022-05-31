Solcu Liseliler Nazım’ın 59. ölüm yıldönümünde buluşuyor

Solcu Liseliler, komünist şair Nâzım Hikmet'in ölümünün 59. yılı dolayısıyla bütün liselerde onu anmak ve mücadelesini büyütmek için 3-4-5 Haziran tarihlerinde Nâzım Hikmet’i anmak, onun emperyalizme karşı verdiği mücadeleyi ileriye taşımak için buluşacağını ilan etti.

"Emperyalizme Karşı #NazımGibi Mücadeleye" şiarıyla duyurulan buluşmalarda, birçok lisede çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Solcu Liseliler, Nâzım'ı anlatan panolar, söyleşiler ve şiir dinletileri düzenleyecek, film gösterimleri gerçekleştirecek.

Etkinliklere katılmak ve Solcu Liseliler ile iletişime geçmek için,

Solcu Liseliler sosyal medya hesapları:

Whatsapp: 05434814831

Türkiye Komünist Gençliği sosyal medya hesapları:

Whatsapp: 05434814831