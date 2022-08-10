Solcu Liseliler: Bu ülke de Beyza'lar da sahipsiz değil

İstanbul Bahçelievler'de koruma kararı olmasına rağmen, evine giren Selim Tekin tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan yaşamını yitirmişti. Saldırgan hakkında 35 kez şikayet dilekçesi verildiği ortaya çıkmıştı.

Beyza Doğan'ın ölümünün ardından Solcu Liseliler açıklama yaptı. Açıklamada "Hesap sorma kararlılığıyla söylüyoruz ki; hiçbir arkadaşımız, bu ülkenin hiçbir genci böyle çürümüş bir düzende yaşamak zorunda değil! Bu ülkeyi gençlerini güven içinde yaşatan bir ülke haline getireceğiz. Bu ülke de Beyza’lar da sahipsiz değiller…" denildi.

Solcu Liseliler'in açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki sıra arkadaşımız Beyza kendisini uzun süre taciz eden Selim Tekin tarafından katledildi. Sosyal medyadan Beyza'yı taciz etmeye başlayan katil hakkında 35 kez şikayette bulunulmasına rağmen herhangi bir tutuklama kararı çıkmamıştı.

İstiyorlar ki nice arkadaşlarımız daha yitip giderken görmeyelim, duymayalım, sesimizi de duyuramayalım. Ancak biz örgütlüyüz, örgütlü olduğumuz için güçlüyüz. Bir liseli gencin sosyal medya aracılığı ile sistematik tacize uğraması, otuz beş kez şikayetçi olunmasına rağmen hiçbir şey yapılmaması ve sonunda katledilmesi karşısında da örgütlü olduğumuz için ve birbirimizden güç aldığımız için direncimizi koruyabiliyoruz.

Her gün bir başka tarikat liderinin kirli ağzından salyalar akıtarak kadın düşmanı vaazlar verdiğine şahit oluyoruz. Katiller güçlerini bu aşağılık sözlerle oluşturulan gerici atmosferden alıyorlar.

Öfkeleniyoruz ve nice arkadaşlarımızı gericiliğe, kadın düşmanlığına kurban vermemek için mücadeleye daha sıkı sarılıyoruz.

Hesap sorma kararlılığıyla söylüyoruz ki; hiçbir arkadaşımız, bu ülkenin hiçbir genci böyle çürümüş bir düzende yaşamak zorunda değil! Bu ülkeyi gençlerini güven içinde yaşatan bir ülke haline getireceğiz. Bu ülke de Beyza’lar da sahipsiz değiller…"