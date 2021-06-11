Solcu adayın seçildiği Peru'da ordu darbe çağrılarına kulak asmayacağını açıkladı

Peru Savunma Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi ilan edilecekse Pedro Castillo'ya karşı bir Silahlı Kuvvetler'in darbe yapması için sosyal medya çağrılarına yanıt veren bir bildiri yayınladı.

Bakanlık açıklamasında şöyle dedi:

“Savunma Bakanlığı ve silahlı kuruluşlar, Geçiş ve Olağanüstü Hal Hükümeti tarafından kabul edilen Anayasa, demokrasi ve tarafsızlık ilkesine bağlılıklarını yinelerler. Aynı şekilde, 6 Haziran'da sandıklarda ifade edilen vatandaşların iradesine uygun şekilde saygı gösterme taahhüdünü yineliyoruz."

Tüm Peruluları "seçim sürecinin sonuçlarına saygı duymaya ve demokrasiyi güçlendirmek ve ülkenin kalkınmasını teşvik etmek için birlikte çalışmaya" çağıran aaçıklamada "Tüm farklılıklarımızın üzerinde birlik çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklama, aşırı sağcı aday Keiko Fujimori taraftarlarının askeri darbe çağrısına yanıt olarak yayınlandı. Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan bir afiş, Lima'daki Avenida Arequipa'daki Ordu Müşterek Komutanlığı önünde yerel saatle dün 17.00'de bir miting çağrısında bulundu. Fujimori taraftarları Silahlı Kuvvetleri 'düzeni yeniden sağlamaya' çağırdı ve “Bu kahramanlar, demokrasimizin zorla ve hile ile bir grup Senderista ve Terörist tarafından çalınmasına izin vermeyecek” yazılı görseller paylaştı.

Solcu Castillo'nun zaferi bu sabah kesinleşti.