Solcu aday Pedro Castillo Peru'nun cumhurbaşkanı seçildi

Peru'da bağımsızlıkçı ve halkçı aday Pedro Castillo ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak.

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Peru'nun seçim otoritesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pedro Castillo'nun galip geldiğini açıkladı. Castillo 28 Temmuz'da beş yıllık bir dönem için yemin edecek.

Solcu Özgür Peru partisini temsil eden Pedro Castillo'nun Perşembe günü ülkedeki son ana kadar çekişmeli cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan ilan edildi.

Şu ana kadar oyların yüzde 100'de 100'ü sayıldı. Toplam 8.800.486 oyla Castillo yüzde 50.19'lik dilimi kazanırken rakibi aşırı sağcı Halk Gücü partisinden Keiko Fujimori 8.730.712 oyla yüzde 49.80'lik dilimi almış oldu.

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Peru’da seçim: Sol kazanıyor