Erkan Yıldız'ın sunduğu soL TV'nin yeni programı "Ne Demek?" bundan böyle 15 günde bir Pazartesi günleri ekranlarınızda olacak. Bu akşam 21:00'de yayınlanacak ilk bölümde Nevzat Evrim Önal, "Demokrat ne demek? Türkiye'nin demokratları ne kadar demokrat?" sorularını yanıtlayacak. Programın "Hariçten Sorular" kısmında ise Erkan Yıldız güncel olaylara ilişkin dış seslerin sorularını cevaplayacak.
soL TV'nin yeni programı 'Ne Demek?' bu akşam yayında: 'Demokrat Ne Demek?'
Erkan Yıldız'ın sunduğu soL TV'nin yeni programı 'Ne Demek?'in ilk bölümünde Nevzat Evrim Önal, "Demokrat ne demek? Türkiye'nin demokratları ne kadar demokrat?" sorularını yanıtlayacak.
Haber Merkezi