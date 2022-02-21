soL TV'nin yeni programı 'Ne Demek?' bu akşam yayında: 'Demokrat Ne Demek?'

Erkan Yıldız'ın sunduğu soL TV'nin yeni programı "Ne Demek?" bundan böyle 15 günde bir Pazartesi günleri ekranlarınızda olacak. Bu akşam 21:00'de yayınlanacak ilk bölümde Nevzat Evrim Önal, "Demokrat ne demek? Türkiye'nin demokratları ne kadar demokrat?" sorularını yanıtlayacak. Programın "Hariçten Sorular" kısmında ise Erkan Yıldız güncel olaylara ilişkin dış seslerin sorularını cevaplayacak.