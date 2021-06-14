soL TV'de Türkiye-Rusya-ABD ilişkileri tartışılıyor

soL TV'nin bugünkü programı şu şekilde:

20:00 soL Kültür: Aslı Dinç’in Atölyesinden

soL Kültür’de bu hafta sanatçı Aslı Dinç’i atölyesinde ziyaret ettik. Sanatçının üretim süreci, pandemi döneminin etkileri ve son sergisi <andata> ile yeni çalışmaları üzerine sohbet ettik.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Türkiye-ABD-Rusya ilişkileri

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Türkiye-ABD-Rusya ilişkileri konuşuluyor. Gazeteci Ceyda Karan moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları Doç. Dr. Ekin Oyan Altuntaş, Prof. Dr. Erhan Nalçacı ve Prof. Dr. Mustafa Türkeş.