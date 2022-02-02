soL TV'de Gündem'e Garo Paylan konuk oluyor: HDP ittifakların neresinde?

soL TV'de Gökhan Kazbek'le Gündem programına bu hafta HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan konuk oluyor: HDP İttifakların Neresinde? Ekonomide Çıkış Var mı?

Programda HDP’li, HDP’siz ittifaklar, sol ve sosyalist cephe ile HDP’nin ittifak girişimleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin nasıl bir tavır alacağı, Partili Cumhurbaşkanı’nın neden HDP’yi Öcalan-Demirtaş polemiğine çekmeye çalıştığı ve ekonomide ülkenin geldiği durum masaya yatırılacak.

Gündem 3 Şubat Perşembe 21:00'de canlı yayında soL TV 'de: