soL TV'de bugün: Üniversite eğitimi ve üniversite gençliğinin açmazları

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

20.00 soL Kültür

Nuri İyem Resim Ödülü

soL Kültür’de bu hafta Nuri İyem Resim Ödülü kapsamında Evin Sanat Galerisinde gerçekleşen sergiyi sanatçılar ve galeri yöneticileri ile konuştuk.

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Üniversite eğitimi ve üniversite gençliğinin açmazları

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta üniversite eğitimi tartışılıyor. Gazeteci Hatice İkinci moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları TKG YK üyesi Ekin Şen, Prof. Dr. Özgür Aydın ve Prof. Dr. Serdal Bahçe.