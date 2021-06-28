soL TV'de bugün: Üniversite eğitimi ve üniversite gençliğinin açmazları

soL TV'de bugün soL Kültür ve Dayanışma Meclisi Tartışıyor programları yayınlanacak.

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soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

20.00 soL Kültür 
Nuri İyem Resim Ödülü

soL Kültür’de bu hafta Nuri İyem Resim Ödülü kapsamında Evin Sanat Galerisinde gerçekleşen sergiyi sanatçılar ve galeri yöneticileri ile konuştuk. 

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor 
Üniversite eğitimi ve üniversite gençliğinin açmazları

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta üniversite eğitimi tartışılıyor. Gazeteci Hatice İkinci moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları TKG YK üyesi Ekin Şen, Prof. Dr. Özgür Aydın ve Prof. Dr. Serdal Bahçe. 

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