soL TV'de bugün: Ülke bu karanlıktan nasıl çıkar?

soL TV'de bugün Boyun Eğmeyen Şarkılar ve soL Mikrofon programları yayınlanacak.

Haber Merkezi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon 
Ülke bu karanlıktan nasıl çıkar?

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza karanlıktan çıkış yolunu soruyoruz: Laiklik kaldırıldı. Ülke dini kurallara göre yönetiliyor. Tarikatlar her yanda. Bunları ülke için faydalı buluyor musunuz?

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Mülteciler şarkılarında bize ne anlatıyor?

Gülcan Altan bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar'da mültecileri konu ediyor. Mülteciler ne yaşıyor, şarkılarında neler anlatıyor? Altan mülteci şarkılarından örneklerle anlatıyor.

Haber

Burası Ankara: Türkiye Komünist Partisi'nin kahramanı işçi sınıfıdır!