soL TV'de bugün: Ülke bu karanlıktan nasıl çıkar?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

Ülke bu karanlıktan nasıl çıkar?

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza karanlıktan çıkış yolunu soruyoruz: Laiklik kaldırıldı. Ülke dini kurallara göre yönetiliyor. Tarikatlar her yanda. Bunları ülke için faydalı buluyor musunuz?

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Mülteciler şarkılarında bize ne anlatıyor?

Gülcan Altan bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar'da mültecileri konu ediyor. Mülteciler ne yaşıyor, şarkılarında neler anlatıyor? Altan mülteci şarkılarından örneklerle anlatıyor.