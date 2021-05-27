soL TV'de bugün: Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şu şekilde:

20:00 Dünyanın Politikası: İsrail Komünist Partisi'nden Ofer Cassif ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler üzerine...

Dünyanın Politikası'nın bu haftaki konuğu İsrail Komünist Partisi'nden İsrail Parlamentosu üyesi olan Ofer Cassif. Programda, bir süredir artış gösteren, Filistinlilere yönelik İsrail saldırganlığı, bunun İsrail siyasetindeki zemini, İsrail'in yerleşimciler üzerinden hızlandırdığı ilhak politikaları, İsrail vatandaşı olan Filistinlilere dönük baskılar ve saldırganlığın Filistin siyasetine yansımaları ele alınıyor.

21:00 soL Bakış: Tek devlet iki cinayet

soL Bakış bugün Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerini mercek altına alıyor. Sedat Peker'in açıklamalarından yola çıkarak iki cinayette bugünkü siyasal krizin kahramanlarının izlerini sürüyor. Ankara'daki 93 darbesinden Kuzey Kıbrıs'taki Saint Barnabas Kilisesi soygununa devlet-mafya ilişkileri bugün soL Bakış programında.