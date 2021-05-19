soL TV'de bugün: Türkiye'nin mafya tarihi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şu şekilde:

19:00 Çevre Özel: TKP ‘den usülsüz yürütülen Çeşme Alaçatı Port inşaatları için imza kampanyası

Çeşmede Alaçatı Port sulak alanında yürütülen kıyı yağması ile ilgili TKP İzmir Çeşme Semt Evi tarafından yürütülen imza kampanyası ile toplanan imzalar, 18 Mayıs Salı günü bir dilekçe ile belediyeye teslim edildi. soL Bakış bu programda usulsüz inşaatı mercek altına alıyor.

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma: Aşıda mesele tam da patent!

Covid salgını sürerken ilaç tekelleri geliştirdikleri aşılardan milyarlarca dolar kazanmaya devam ediyor. Her gün binlerce insan da yaşamını kaybediyor. Aşıda patentin kalkması çağrıları ise gözardı ediliyor, ve hatta karşı çıkılıyor. Ve hatta karşı çıkılıyor. Bu tartışmaları Sungkyunkwan Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Gökçe Başbuğ ile konuştuk.

21:00 soL Bakış: Türkiye’nin mafya tarihi

soL Bakış bu programda temelleri 12 Mart'ta atılan, 12 Eylül sürecinde taçlanan ve AKP döneminde mafyanın devletleşmesiyle devam eden devlet mafya ilişkinin tarihini ele alıyor.

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