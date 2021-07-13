soL TV'de bugün: Türkiye'de halkçılık ve CHP

Tarih ve Gelecek programında 'Türkiye'de halkçılık ve CHP' konuşulacak.

Haber Merkezi

soL TV'de bugün Tarih ve Gelecek programı yayınlanacak.

Bu bölümde Türkiye'de halkçılığın tarihi, CHP bağlamında incelenecek.

Volkan Algan'ın sorularını akademisyen yazar Fatih Yaşlı yanıtlıyor. 

Programı saat 19'da buradan izleyebilirsiniz.

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soL TV | Tarih ve Gelecek: Erken Cumhuriyet Döneminde Türk - Sovyet Ekonomik ilişkileri