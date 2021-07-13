soL TV'de bugün Tarih ve Gelecek programı yayınlanacak.
Bu bölümde Türkiye'de halkçılığın tarihi, CHP bağlamında incelenecek.
Volkan Algan'ın sorularını akademisyen yazar Fatih Yaşlı yanıtlıyor.
Programı saat 19'da buradan izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
soL TV'de bugün: Türkiye'de halkçılık ve CHP
Tarih ve Gelecek programında 'Türkiye'de halkçılık ve CHP' konuşulacak.
Haber Merkezi
soL TV'de bugün Tarih ve Gelecek programı yayınlanacak.
Bu bölümde Türkiye'de halkçılığın tarihi, CHP bağlamında incelenecek.
Volkan Algan'ın sorularını akademisyen yazar Fatih Yaşlı yanıtlıyor.
Programı saat 19'da buradan izleyebilirsiniz.