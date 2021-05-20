soL TV'de bugün: Türk kökenli Alman vekil pasaport skandalını anlatıyor

soL TV'nin yayın akışı bugün şu şekilde:

19:00 Gençler Tartışıyor: Pandemide liseli olmak

Bu hafta Gençler Tartışıyor'da bir yılı aşan pandemi ve kapanma süreçlerini liselilerin nasıl geçirdiğini, bu süreçte nasıl sosyalleştiklerini, eğitim politikalarını ve motivasyonlarını konuşuyoruz.

20:00 Avrupa'ya soL Bakış: Gri pasaport skandalı

Türkiye’den Almanya’ya sosyal projeler kapsamında gri pasaportlarla insan kaçakçılığı yapıldığına dair Almanya’da yürütülen soruşturma ve davayı Sol Parti (Die Linke) milletvekili Gökay Akbulut ile konuşuyoruz.