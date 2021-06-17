soL TV'de bugün: Sosyal medya aktivizmi ne kadar gerçek?

soL TV bu akşam üç programla izleyici karşısında:

19:00 Gençler Tartışıyor

Sosyal medya aktivizmi ne kadar gerçek?

Gençler Tartışıyor'da bu hafta sosyal medyada yapılan çeşitli kampanyaların, sosyal medya üzerinden verilen tepkilerin gerçekçiliğinin ve bu tepkilerin ne işe yaradığının üzerine sohbet ediyoruz. Ardından birbirinden keyifli, enerjik ve genç konuklarımızla gündemdeki twitleri yorumluyoruz.

20:00 Avrupa'ya soL Bakış

İsviçre: Zenginlik kime ait?

Bu hafta Avrupa´ya soL Bakış programında İsviçre konu edildi. TKP İsviçre örgütünden Talip Güngör´ün katılımıyla gerçekleşen programda İsviçre´nin aşıda patentin kaldırılmasına yönelik itirazlarının nedenleri, AB ile ilişkiler ve sonlandırılan çerçeve anlaşması, doğrudan demokrasi ve İsviçre´de solun durumu konuşuldu.

21:00 soL Bakış

Validebağ’da AKP saldırısı sürüyor

AKP'li Üsküdar Belediyesi, Anadolu yakasındaki en büyük ikinci yeşil alan olan Validebağ Korusu'nu rehabilitasyon projesi adı altından talana açmak istiyor. Oysa koru koruma altındaki bir SİT alanı. soL Bakış AKP’nin Validebağ saldırısını mercek altına alıyor.

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