soL TV'de bugün: Sedat Peker gündemi ve işçi sınıfı

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şu şekilde:

19:00 Tarih ve Gelecek: Devlet aklı nedir?

Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde 'devlet aklı' kavramının ortaya çıkışı, bununla bağlantılı modern devletin dayanakları üzerinde duruluyor. Barış Zeren'in sorularını, Kamu Hukuku tarihi doktoru Mehmet Cemil Ozansü yanıtlıyor.

20:00 İşçiden: Bu pisliği ancak örgütlü işçiler temizler!

İşçiden 30. programında, TKP Merkez Komitesi üyesi Alpaslan Savaş'ı konuk ediyor. Programda, salgının 14. ayında emekçilerin gündemleri, işçi sınıfının örgütlerinin bu gündemler karşısındaki durumları ele alınıyor. Savaş ayrıca ülkücü mafya lideri açıklamaları ile ortaya çıkan gündemleri Türkiye işçi sınıfı açısından ele alıyor.

21:30 Burası Ankara: Yok mu onurlu bir savcı?

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner. Cihaner, Sedat Peker videolarıyla bir kez daha gündem olan mafya-siyaset ilişkilerini, halkın bu videolar sonucu oluşan beklentilerini, muhalefetin ve iktidarın aldığı tutumu değerlendiriyor.