soL TV'de bugün: Pazar günü eve kapanmak salgını önler mi?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

18.30 soL Bakış

İzmir depremi yaşandı fakat bitti mi?

soL Bakış bu hafta 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremin 7 ay sonrasını yetkililerin ve depremzedelerin görüşleri ile mercek altına alıyor.

19.30 soL Mikrofon

Pazar günü eve kapanmak salgını önler mi?

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza pandemi kısıtlamaları hakkındaki görüşlerini sorduk: Pazar günü eve kapanmak salgını önler mi?

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Nâzım'ın günümüzdeki anlamı nedir?

Gülcan Altan bu haftaki konuğu Enver Aysever ile Nâzım Hikmet'in günümüzdeki anlamı üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor

21.00 Ebeveyn Okulu

3-5 yaş dönemi neden kritik önemde?

Ebeveyn Okulu'nda bu hafta insanın gelişiminde en temel özelliklerin ilerlemesinde kritik öneme sahip 3-5 yaş dönemi ele alınıyor. Bu dönemde çocuğun genel durumu, anne-baba tutumlarının çocuğun gelişimine etkileri, hakkında Uzm. Psk. Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar söyleşilerine devam ediyorlar. Ayrıca pandemi döneminde bu yaş dilimindeki çocuklar ve ebeveynlerinin "yaşadıkları üzerinden çocukla iletişimde basitçe neler yapılmalı" hakkında da önerilerde bulunuyorlar.

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