soL TV'de bugün: Nâzım Hikmet'in izinde...

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şu şekilde:

19:00 Gençler Tartışıyor: Nâzım'ın dizelerinden bugünü aralamak

Gençler Tartışıyor programında bu hafta üç genç arkadaşımızla dünyaya bakarken onu Nâzım’ın hangi dizeleriyle anlamlandırdıklarını konuştuk.

19:30 soL Kültür: Nâzım'ın izinde

Usta şair Nâzım Hikmet'in 58. ölüm yıldönümü sebebiyle hazırlanan soL Kültür özel programında gazeteci Gamze Erbil ile birlikte Nâzım Hikmet'in yaşamı ve eserlerinde yer edinmiş mekanların izini sürüyoruz.

20:00 Avrupa'ya soL Bakış: Okullar neden tamamen açılmıyor?

Avrupa ülkeleri uzaktan eğitimi rafa kaldırdı. Peki, Türkiye'de okullar neden açılamıyor? VU Amsterdam Üniversitesi'nde akademisyen, aynı zamanda TTB Pandemi Çalışma Grubu ve Okul Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Tomris Cesuroğlu ile konuşuyoruz.

21:00 soL Bakış: İzmir depremi yaşandı fakat bitti mi?

SoL Bakış bu hafta 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremin 7 ay sonrasını yetkililerin ve depremzedelerin görüşleri ile mercek altına alıyor.