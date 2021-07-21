soL TV'de bugün: Küba Devrimi'nin Alfabesi

soL TV'de bugün soL Bilim ve Aydınlanma programı yayınlanacak.

Programda Küba Devrimi'nin çok önemli bir ayağı olan eğitim başlığı konuşulacak.

Devrimin Alfabesi kitabının yazarı ve eğitim bilimci Derya Ünlü ile gerçekleştirilen söyleşide eğitimin temel bir hak olmasının ne demek olduğu, eğitim ile devrimin dönüştürücü gücü arasındaki bağı, örgütlenmedeki yeri, ırk din cinsiyet eşitliğinin eğitim sürecinde işlenmesi gibi konular üzerinde konuşuluyor.

Küba'ya yönelik emperyalist kuşatmanın salgın ile giderek artan boğucu atmosferinde devrimin kazanımlarını yeniden hatırlamak için bu detaylı araştırma kitabının altı önemle çizilirken, Küba'ya uygulanan ABD ablukasının derhal kaldırılması talebi bir kere daha vurgulanıyor.

"Küba Devrimi'nin Alfabesi" başlıklı programı saat 20.00'de soL TV'den izleyebilirsiniz.