soL TV'de bugün: HPV aşısı dayanışması, Frankfurt'ta hava yolu işçilerinin direnişi

soL TV'de Gençler Tartışıyor programında HPV aşısı ve aşı bursu dayanışması konuşuluyor. Avrupa'ya soL Bakış'ın gündeminde ise Frankfurt'taki hava yolu işçilerinin direnişi var.

Haber Merkezi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 Gençler Tartışıyor
HPV Aşısı Bursu Dayanışması 

Gençler Tartışıyor’un bu bölümünde son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız HPV aşısını ve bu aşıya dair Emek Eczanesi’nin sahibi eczacı Cem Kılınç’ın başlattığı aşı bursu dayanışmasını konuştuk.

20:00 Avrupa'ya soL Bakış 
Frankfurt'ta hava yolu işçilerinin direnişi

Frankfurt'ta bulunan WİSAG adlı hava yolu şirketinde çalışan işçiler aylardır maaşlarını alamıyor. Bir kısmı işten çıkarılan işçiler mağduriyetlerini soL TV mikrofonlarına anlattı.

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