soL TV'de bugün: Gezi'nin 8. yıl dönümünde AKP iktidarına kim son verecek?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

20.00 soL Kültür

Nâzım Hikmet şiirlerinden şarkılar

soL Kültür’de bu hafta Nâzım Hikmet’in ölümünün 58. yıl dönümü nedeniyle; şairin yaşamından ve mücadelesinden ilhamla, şiirlerinden bestelenmiş, farklı dillerde söylenen şarkılardan bir seçki yer alıyor.

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Gezi'nin 8. yıl dönümünde AKP iktidarına kim son verecek?

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Gezi ve AKP iktidarı konuşuluyor. Gazeteci Musa Özuğurlu moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu, gazeteci-yazar Enver Aysever ve siyasetçi-gazeteci Turgay Develi.