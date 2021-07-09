soL TV'de bugün: Erdoğan'ın yazlık sarayıyla ilgili halk ne düşünüyor?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

Erdoğan'ın 300 odalı yazlık sarayı

soL Mikrofon'da bu hafta halka Erdoğan'ın 300 odalı yazlık sarayı hakkındaki görüşlerini sorduk.

21.00 Ebeveyn Okulu

Üretken bir çağ: Genç yetişkinlik

Ebeveyn Okulu programındaUzm. Psk. Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar bu bölümde "Üretken bir çağ: Genç yetişkinlik" başlığıyla söyleşilerine devam ediyorlar:

Ülkemizde son dönemde daha çok kriz ve umutsuzluk yılları olarak görülebilecek genç yetişkinlik yılları yaşamı kurma endişesi ile karakterize oluyor çoğu zaman. Bağımsızlık ve bağlanma dolayısıyla bireysellik ve toplumsallık temaları da genç yetişkinlik döneminin önemli kavramları... Hem bugünü belirleyecek hem de geleceği inşaa edecek olan bu dönemdeki insanlarımız; cesur, girişken ve umutlu olmalı! Bunun için çocukluk ve ergenlik döneminin sağlıklı geçirilmesi de elbette önemli. O halde bugünün anne-babaları çocuklarının geleceği için neler yapmalı, onlara nasıl yaklaşmalı?