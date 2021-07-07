soL TV'de bugün: Dr. Gürün ile 'akraba evliliği ve özel mülkiyet' üzerine

soL TV'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan soL Bilim ve Aydınlanma programının konusu "Akraba evliliğinde tarihsel dönüşüm: Özel mülkiyetin buradaki rolü ne?".

Bu hafta Bilim ve Aydınlanma programında akraba evliliği sıklığının tarihsel olarak nasıl değiştiğini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümünden Dr. Kanat Gürün ile konuştuk. Özel mülkiyet birikimi akraba evliliklerini nasıl etkiliyor? Akraba evliliklerinin halk sağlığı ile ilişkisi ne? Tarım toplumları akraba evliliği örüntülerini değiştirdi mi? Tüm bu soruların cevaplarını yeni yayınladıkları çalışma çerçevesinde Dr. Kanat Gürün'den aldık.