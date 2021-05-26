soL TV'de bugün: Dr. Emrah Çoraman'la kent ve doğa ilişkisi üzerine

soL TV'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak soL Bilim ve Aydınlanma programında İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çoraman ile kent ve doğa ilişkisi üzerine konuşacağız.

Anadolu'nun biyocoğrafik özellikleriyle başlayıp İstanbul'a doğru ilerleyeceğiz. Oldukça zengin canlı çeşitliliğine ve endemik türe sahip coğrafyamızın ekolojik örüntüsünü, bu dokunun kentli yaşamla nasıl ilişkilendiğini tartışacağız. Farklı habitatlara sahip ve göç güzergahı üstünde olan İstanbul'un canlı türlerini, gündelik yaşamın akışı içinde insanın diğer canlılarla temasını, bunun insanda ortaya çıkarabileceği farkındalık ve değişim halini biraz didikleyeceğiz.