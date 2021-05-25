soL TV'de bugün: Dayanışma Meclisi Devlet-Siyaset-Mafya üçgenini tartışıyor

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şu şekilde:

19.00 Tarih ve Gelecek: Çerkes Sürgünü

Tarih ve Gelecek'te bu hafta Çerkes Sürgünü konuşuluyor. Kafkasya'nın bu kadim halkının topraklarından sürülmesi sonucunda yaşanan insani trajedinin mirasının ele alınacağı bu bölümde Volkan Algan'ın sorularını Mehmet Bozkurt yanıtlıyor.

20:00 İşçiden: Beyaz Yakalılar üzerine...

Bu hafta akademisyen ve yazar Nevzat Evrim Önal, İşçiden'in konuğu oluyor. Önal, bir Yazılama yayını olan "Bilmiyorlar ama Yapıyorlar" kitabı ve danışman olarak katkıda bulunduğu, Ümit Oktay Aymelek'in yönetmenliğini yaptığı Beyaz Yaka belgeseli çerçevesinde beyaz yakalı emekçilerin, varoluşları, mücadele başlıkları ve geleceklerini anlatıyor.

21:00 Burası Ankara: Sait Munzur: Bugün örgütlü olmak ahlâki bir sorumluluktur

Burası Ankara'da haftanın konuğu karikatürist Sait Munzur oldu. Munzur, gerçeğin absürde bunca yaklaştığı bir ülkede karikatür çizmenin koşullarını, deneyimlerini ve örgütlü bir hayat tercihinin gerekçelerini anlatıyor.

21:30 Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Devlet-Siyaset-Mafya

Sedat Peker’in açıklamalarıyla herkesin bildiği gerçekler tekrar gündemin üst sırasında. Gazeteci Musa Özuğurlu moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programında siyasetçi Aydemir Güler, gazeteci-yazar Orhan Gökdemir ve akademisyen-yazar Fatih Yaşlı mafya ve siyaset ilişkisini masaya yatırıyor.