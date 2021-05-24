soL TV'de bugün: Dayanışma Meclisi Devlet-Siyaset-Mafya üçgenini tartışıyor

soL TV'nin bugünkü programı şu şekilde:

20:00 soL Kültür: Renkli Kütüphane: Çocuk okurlardan öneriler

Renkli Kütüphane'de bu kez çocuk okurlarla buluştuk! Roza ve Eylül, tümüyle yetişkinlerin üretim yaptıkları çocuk kitapları alanında gerçek okurlar olarak hangi kitapları okumaktan hoşlandıklarını, neden bazı kitapları çok sevdiklerini ya da sevmediklerini anlatıyor. Programda ayrıca çocukları için kitap arayışında olan ebeveynler için kitap tavsiyeleri de yer alıyor.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Devlet-Siyaset-Mafya

Sedat Peker’in açıklamalarıyla herkesin bildiği gerçekler tekrar gündemin üst sırasında. Gazeteci Musa Özuğurlu moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programında siyasetçi Aydemir Güler, gazeteci-yazar Orhan Gökdemir ve akademisyen-yazar Fatih Yaşlı mafya ve siyaset ilişkisini masaya yatırıyor.