soL TV'de bugün: Ali Baba ve 40 Haramiler 

20:00 Dünyanın Politikası

Karla Risueño ve Zabier Hernández ile Kolombiya'daki güncel gelişmeler üzerine

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konukları Juventud Rebelde üyesi Karla Risueño ve Kolombiya Komünist Partisi MYK üyesi Zabier Hernández. Programda son günlerde protesto gösterileriyle gündemden düşmeyen Kolombiya'daki siyasi gelişmeler mercek altına alınıyor.

21:00 soL Bakış

Ali Baba ve 40 Haramiler

soL Bakış Sedat Peker'in ifşaatları takip ederek ülkenin ihale düzeninin nasıl işlediğini araştırdı. Kamu ihalelerini kim, kime, neden veriyor. Taşeron sistemi nasıl işliyor. Bu düzen sürsün diye ülkenin büyük medya kuruluşları hangi müteahhitlere zimmetlendi? Tekmili birden Ali Baba ve 40 Haramiler düzeni soL Bakış programında.

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