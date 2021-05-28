soL TV'de bugün: AKP ve Erdoğan'ın seçimle gideceğine inanıyor musunuz?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

AKP ve Erdoğan'ın seçimle gideceğine inanıyor musunuz?

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza son gelişmelerin ardından AKP ve Erdoğan hakkındaki görüşlerini sorduk: AKP ve Erdoğan'ın sandıkla, seçimle gideceğine inanıyor musunuz?

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Muammer Ketencoğlu ile halk şarkıları II

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta değerli müzisyen Muammer Ketencoğlu ve Selda Koçak Uzuntaş ile Şule Kocaman Saraç'ın yer aldığı Balkan Trio ile olan birlikteliğimize devam ediyoruz.

21.00 Ebeveyn Okulu

İnsan gelişiminde ilk üç yılin önemi II

Ebeveyn Okulunda bu hafta insanın gelişiminde en temel özelliklerin kazanıldığı ilk üç yılda çocuğun genel durumu, bu dönemdeki anne-baba tutumlarının etkileri hakkında Uzm. Psk. Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar söyleşilerine devam ediyorlar. Ayrıca pandemi döneminde bu yaş dilimindeki çocuklar ve ebeveynlerinin yaşadıkları üzerinden "çocukla iletişimde basitçe neler yapılmalı" hakkında da önerilerde bulunuyorlar.