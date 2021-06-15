soL TV'de bugün: 20. yüzyılın başında İzmir

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 Tarih ve Gelecek

20. yüzyılın başında İzmir

Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde 20. yüzyılın başındaki İzmir konuşuluyor. Osmanlı'nın İstanbul'dan sonraki en büyük ticaret şehrindeki kozmopolit yaşamın arka planını İzmirli yazar Suphi Varım anlatıyor.

21.30 Burası Ankara

'Kahramanlık siyaseti ile değil halkın örgütlü gücü ile kurtuluruz'

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen oldu. İşleyen'le, SOL Parti'nin çalışmalarını, muhalefetin sandık, toplumun kurtarıcı beklentisini konuştuk.