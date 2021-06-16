soL TV'de bu akşam: Kanal İstanbul ve 15-16 Haziran'ın İstanbul'u

soL TV'de bu akşam yayınlanacak Ekoloji Sağlık ve Toplum programında Kanal İstanbul ve Yenişehir Projesi'nin ekolojik etkileri ve son gelişmeler ele alınıyor. İşçiden programı ise 15-16 Haziran büyük işçi ayaklanmasının yıldönümünde İstanbul'un meydanlarına odaklanıyor.

19:00 Ekoloji Sağlık ve Toplum

Kanal İstanbul ve Yenişehir Projesi

Ekoloji Sağlık ve Toplum programında bu hafta Kanal İstanbul ve Yenişehir Projesi ele alınıyor. Çevre mühendisi Selahattin Beyaz ile projenin yapılacağı güzergah boyunca Kanal İstanbul'un ekolojik etkilerine dair yaptığımız gözlemi ve Tmmob Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kanal İstanbul çalışma grubu sekreteri Medet Güney ile birlikte projeye dair son gelişmeleri konuştuğumuz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

20:00 İşçiden

Bir başkadır Haziran’da İstanbul

İşçiden, 15-16 Haziran 1970 büyük işçi ayaklanmasının yıldönümünü bir özel program ile anıyor. Programda işçiden ekibi, akademisyen yazar Kaya Tokmakçıoğlu ile İstanbul meydanlarını gezerek bu tarihsel günleri sınıflar mücadelesi ve kent ilişkisi bağlamında ele alıyor.