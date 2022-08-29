soL TV yeni yayın dönemine başlıyor!

Gökhan Kazbek’in yönetiminde yeni bir formatla yayın yapmaya başlayan soL TV'nin yeni sezonunda yer alacak program ve içerikler belli oldu.

Hafta içi her akşam saat 19.00’da Gökhan Kazbek’in sunumuyla canlı yayınlanacak Gündem’de güne damgasını vuran haber ve gelişmeler tüm detaylarıyla, enine boyuna, uzman konuklarıyla tartışılacak.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Gökhan Kazbek ile birlikte Bakış programında pazartesi günleri saat 21:00’de gündemdeki bir konuyu tüm ayrıntılarıyla, sosyalist bir bakış açısıyla masaya yatıracak.

Bu sezonun yeni programlarından biri de Engin Solakoğlu’yla Dünya Çarkı. Emekli Diplomat ve TKP Danışma Kurulu üyesi Engin Solakoğlu’nun sunuculuğunu yapacağı Dünya Çarkı, cuma günleri saat 21.00’de ekranlarınızda olacak.

Yeni yayın döneminde Gülcan Altan’la Matruşka programı hayatın içinden samimi sohbetler, sanat ve müzikle soL TV ekranlarında yerini alacak.

Yeni dönemin bir başka programı ise Sol TT. Mehmet Okuroğlu ve Günselin Seda Çetinkaya son günlerde trend olmuş veya olamamış olayları biraz mizahi biraz da eleştirel bir dille on beş günde bir Pazar günleri ekrana taşıyacak.

Erkan Yıldız ile Ne Demek? yeni sezonda da yeni içerikleriyle seyirci karşısında olurken, 4 Soru 4 Cevap, Konuşuyorum ile birlikte yeni Portreler ve Dosyalar da soL TV ekranlarında olacak.