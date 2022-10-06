Ukrayna Rusya'ya katılan bölgelerden Herson'da yeni yerleşim yerlerini geri aldığını duyurdu. Putin Zaporijya Nükleer Santrali'nin mülkiyetini Rusya'ya geçiren kararnameyi imzaladı. Avrupa Birliği Rusya'ya karşı yeni yaptırımları onaylarken, Macron'un önerisiyle oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesi Prag'da başladı.
soL TV | Yeni çete: Avrupa Siyasi Topluluğu
Avrupa Birliği Rusya'ya karşı yeni yaptırımları onaylarken, Macron'un önerisiyle oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesi Prag'da başladı.
Haber Merkezi