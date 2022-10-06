soL TV | Yeni çete: Avrupa Siyasi Topluluğu

Avrupa Birliği Rusya'ya karşı yeni yaptırımları onaylarken, Macron'un önerisiyle oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesi Prag'da başladı.

Haber Merkezi

Ukrayna Rusya'ya katılan bölgelerden Herson'da yeni yerleşim yerlerini geri aldığını duyurdu. Putin Zaporijya Nükleer Santrali'nin mülkiyetini Rusya'ya geçiren kararnameyi imzaladı. Avrupa Birliği Rusya'ya karşı yeni yaptırımları onaylarken, Macron'un önerisiyle oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesi Prag'da başladı.