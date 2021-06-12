soL TV | Videolar AKP’yi sarstı mı, Erdoğan’ın stratejisi ne?

📌Videolar AKP’yi sarstı mı?

📌Erdoğan’ın stratejisi ne?

📌Sol oyun kurucu olabilir mi?



Gazeteci @aydinsule1 soruyor, TKP Genel Sekreteri @OkuyanKemal canlı yayında yanıtlıyor. #KemalOkuyanlaGündem bu pazar saat 15.00'te #soLTV'de:https://t.co/Vng0UU52zg pic.twitter.com/GIxN9DwJbB