soL TV | Videolar AKP’yi sarstı mı, Erdoğan’ın stratejisi ne?

Gazeteci Şule Aydın soruyor, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında yanıtlıyor: Videolar AKP’yi sarstı mı, Erdoğan’ın stratejisi ne? Sol oyun kurucu olabilir mi?

Haber Merkezi

soL TV'de pazar günü Kemal Okuyan'la Gündem programı yayınlanacak.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında gazeteci Şule Aydın'ın sorularını yanıtlayacak.

"Videolar AKP’yi sarstı mı? Erdoğan’ın stratejisi ne? Sol oyun kurucu olabilir mi?" sorularının masaya yatırılacağı programı yarın (13 Haziran 2021'de) saat 15.00'te soLTV'den izleyebilirsiniz.

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