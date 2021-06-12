soL TV | Videolar AKP’yi sarstı mı, Erdoğan’ın stratejisi ne?

soL TV'de pazar günü Kemal Okuyan'la Gündem programı yayınlanacak.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında gazeteci Şule Aydın'ın sorularını yanıtlayacak.
"Videolar AKP’yi sarstı mı? Erdoğan’ın stratejisi ne? Sol oyun kurucu olabilir mi?" sorularının masaya yatırılacağı programı yarın (13 Haziran 2021'de) saat 15.00'te soLTV'den izleyebilirsiniz.
📌Videolar AKP’yi sarstı mı?— soL TV (@soLTVkanal) June 12, 2021
📌Erdoğan’ın stratejisi ne?
📌Sol oyun kurucu olabilir mi?
Gazeteci @aydinsule1 soruyor, TKP Genel Sekreteri @OkuyanKemal canlı yayında yanıtlıyor. #KemalOkuyanlaGündem bu pazar saat 15.00'te #soLTV'de:https://t.co/Vng0UU52zg pic.twitter.com/GIxN9DwJbB