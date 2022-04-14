soL TV | Uyuşturucudan tutuklanan Ali Osman Akat'ın ajandası kalabalık

Kolombiya’dan ‘kozmetik ürün’ adı altında Türkiye’ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram kokain bulundu. İstanbul’da lüks plazadaki adrese teslim edilen kargonun alıcısı L'actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) genel başkanı Ali Osman Akat çıktı. Akat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.