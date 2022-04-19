soL TV | Ukrayna'da savaş 'bir sonraki aşamaya' girdi

Ukrayna’da tutuklanan muhalefet lideri çevresindeki tartışmalar sürüyor. Ukrayna Ulusal Polisi'nin açıklamasının ardından Ukrayna Başsavcılığı, Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko'nun mülküne el konulması için bir dilekçe hazırladığını belirtti. Peskov’sa, Moskova'nın Medvedçuk'un SBU tarafından yayınlanan temyiz başvurusuna henüz tepki vermediğini söyledi.