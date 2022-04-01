soL TV | Türkiye Avrupa'nın çöplüğü oldu

Türkiye'ye Avrupa'dan getirilen çöp atıkları çevreyi tehdit etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, Avrupa'dan yapılan atık ihracatının en büyük alıcısı Türkiye. Bu ihracat 2004 yılından bu yana yüzde 75 artarken, yaklaşık 13,7 milyon ton atık türkiye'ye gönderildiği biliniyor.

Türkiye'nin çöp ithalatı, bir İngiliz gazetecinin İngiltere'deki çöp poşetlerine yerleştirdiği vericiyle izini sürdüğü çöplerin Adana'dan çıkmasıyla yeniden gündeme geldi.

soL TV'nin hazırladığı haber şu şekilde: