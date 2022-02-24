soL TV | Rusya-Ukrayna savaşında günün özeti

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta askeri operasyon başlattı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.