soL TV | Peker pimi çekti

Ülkücü mafya Sedat Peker, 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi Salih Orakcı’nın dahil olduğu rüşvet ağını ortaya çıkarmıştı.

İddialarda Berat Albayrak'ın ağabeyi Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak da yer alıyordu.